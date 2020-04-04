ФОТО. Стало известно, какой тренер зарабатывает больше всех

49-летний главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне стал лидером по заработкам среди всех тренеров в мире.
Доход Симеоне, учитывающий зарплату в клубе и спонсорские контракты, составляет €40,5 миллионов в год.
На втором месте расположился главный тренер «Интера» Антонио Конте — его доход составляет €30 миллионов. На третьем месте находится наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, зарабатывающий €27 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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