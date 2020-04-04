ФОТО. Буффон приготовил пиццу вместе с семьей

42-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Буффон приготовил одно из традиционных итальянских блюд — пиццу — вместе со своей семьей.
«Суббота. Пицца. Вечеринка», — написал Буффон в Instagram.
Италия — одна из стран, которые наиболее пострадали от пандемии. По состоянию на 23:00 4-го апреля в Италии зафиксировано почти 125 тысяч зараженных, более 15-ти тысяч пациентов умерли.
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Источник — Instagram
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