ФОТО. Буффон приготовил пиццу вместе с семьей

42-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Буффон приготовил одно из традиционных итальянских блюд — пиццу — вместе со своей семьей.

«Суббота. Пицца. Вечеринка», — написал Буффон в Instagram.

Италия — одна из стран, которые наиболее пострадали от пандемии. По состоянию на 23:00 4-го апреля в Италии зафиксировано почти 125 тысяч зараженных, более 15-ти тысяч пациентов умерли.