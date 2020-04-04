28-летний бразильский форвард парижского ПСЖ Неймар не скучает во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Неймар играет в футбол со своими собаками, не стесняясь пускаться на хитрости.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.