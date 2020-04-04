ДУГЛАС: «Днепр должен зарплату за полгода»

30-летний экс-защитник «Днепра» Дуглас, ныне выступающий за «Сан-Паулу», рассказал, за какой период ему остался должен украинский клуб.
– Какова была ситуация в команде, когда перестали платить зарплату?
– Большинство игроков были недовольны этой ситуацией, особенно иностранцы, так как проходить это вдалеке от родины становится еще сложнее. Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.
– За какой срок задолжали тебе?
– Шесть месяцев и бонусы.
– Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?
– Нет.
Дуглас защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2016-й годы.
Источник — Трибуна
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