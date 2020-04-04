ДУГЛАС: «Днепр должен зарплату за полгода»

30-летний экс-защитник «Днепра» Дуглас, ныне выступающий за «Сан-Паулу», рассказал, за какой период ему остался должен украинский клуб.

– Какова была ситуация в команде, когда перестали платить зарплату?

– Большинство игроков были недовольны этой ситуацией, особенно иностранцы, так как проходить это вдалеке от родины становится еще сложнее. Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

– За какой срок задолжали тебе?

– Шесть месяцев и бонусы.

– Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?

– Нет.

Дуглас защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2016-й годы.