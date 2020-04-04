ВИДЕО. Серхио Рамос запустил новый челлендж

33-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос запустил новый челлендж. Рамос сделал стойку на руках и предложил желающим ее повторить.
«Кто осмелится?», — написал Рамос в Instagram.
В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей.
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Источник — Instagram
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