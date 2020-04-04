Александр БАБИЧ: «С женой развлекаемся настольными играми»

Наставник «Мариуполя» рассказал, как проводит время на карантине

  • 04.04.2020 19:10
  • 156 просмотров
  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «С женой развлекаемся настольными играми»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал, как проводит время на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Первые дни, три или четыре, были посвящены исключительно отдыху. Сон, прогулки, просмотр телевизора. Было непривычно легко и приятно — по сравнению с напряженным рабочим графиком. А вот потом стало сложнее находить для себя занятия. Карантин со своими ограничениями сузил круг, постоянно находиться дома — тяжело. Расписываю работу, смотрю соперников, раз в два дня совершаем прогулку с женой, делаю пробежки.

— Жена тоже в Мариуполе?
— Да, Наташа со мной. А вот дочка осталась с бабушкой в Одессе. Сейчас закрыто движение из Донецкой области и в Донецкую область, поэтому пока что так. Одному было бы совсем грустно. Развлекаем себя настольными играми, я чаще стал появляться у кухонной плиты. Готовлю бургеры, спагетти, мясо.

— Хобби себе еще не придумали?
— Пока только куховарю (смеется). Читаю, пересматриваю матчи — и наши, и других интересных мне команд.

— Что читаете?
— Нашел в интернете книгу Клоппа под названием «Пошумим». Делаю для себя выводы. Например, понравились его рассуждения о том, что футболисты не должны бояться играть, им необходимо быть раскованными.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 20:00
    0
    главное, чтобы стол двоих выдерживал
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.04.2020 20:00
    0
    главное, чтобы стол двоих выдерживал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности