Александр БАБИЧ: «С женой развлекаемся настольными играми»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал, как проводит время на карантине, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Первые дни, три или четыре, были посвящены исключительно отдыху. Сон, прогулки, просмотр телевизора. Было непривычно легко и приятно — по сравнению с напряженным рабочим графиком. А вот потом стало сложнее находить для себя занятия. Карантин со своими ограничениями сузил круг, постоянно находиться дома — тяжело. Расписываю работу, смотрю соперников, раз в два дня совершаем прогулку с женой, делаю пробежки.

— Жена тоже в Мариуполе?

— Да, Наташа со мной. А вот дочка осталась с бабушкой в Одессе. Сейчас закрыто движение из Донецкой области и в Донецкую область, поэтому пока что так. Одному было бы совсем грустно. Развлекаем себя настольными играми, я чаще стал появляться у кухонной плиты. Готовлю бургеры, спагетти, мясо.

— Хобби себе еще не придумали?

— Пока только куховарю (смеется). Читаю, пересматриваю матчи — и наши, и других интересных мне команд.

— Что читаете?

— Нашел в интернете книгу Клоппа под названием «Пошумим». Делаю для себя выводы. Например, понравились его рассуждения о том, что футболисты не должны бояться играть, им необходимо быть раскованными.