Футболист «Черноморца» Денис Норенков рассказал о том, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Перед тем, как отправить нас на карантин, тренеры раздали нам задания по физической подготовке на каждый день. Действую согласно полученным рекомендациям, тренируюсь на территории жилищного комплекса, в котором проживаю, силовую работу выполняю дома.

— Антивирусные мероприятия соблюдаешь?

— По совету врача нашей команды, проветриваю все помещения в квартире, чаще мою руки и пользуюсь антисептиком. Большую часть времени нахожусь на самоизоляции, не считая походов за продуктами (в маске) и тренировок на свежем воздухе в малолюдных местах.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Всем понемногу. Дочитываю книгу, подтягиваю английский язык. Смотрим с девушкой сериалы и играем в приставку. В общем не отчаиваюсь и стараюсь проводить время с максимальной пользой.

Карантин — не время унывать! Уделите время себе, прочтите хорошую книгу, пересмотрите любимые фильмы, проведите время с близкими и родными людьми. Берегите свое здоровье, мойте руки, носите маски, избегайте людных мест, не подвергайте себя и других опасности! А главное, думайте позитивно и берегите друг друга.