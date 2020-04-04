Денис НОРЕНКОВ: «Карантин — не время унывать!»

Игрок «Черноморца» рассказал о том, чем занимается в свободное время

  • 04.04.2020 18:19
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Денис НОРЕНКОВ: «Карантин — не время унывать!»
© ФК Черноморец. Денис Норенков

Футболист «Черноморца» Денис Норенков рассказал о том, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Перед тем, как отправить нас на карантин, тренеры раздали нам задания по физической подготовке на каждый день. Действую согласно полученным рекомендациям, тренируюсь на территории жилищного комплекса, в котором проживаю, силовую работу выполняю дома.

— Антивирусные мероприятия соблюдаешь?
— По совету врача нашей команды, проветриваю все помещения в квартире, чаще мою руки и пользуюсь антисептиком. Большую часть времени нахожусь на самоизоляции, не считая походов за продуктами (в маске) и тренировок на свежем воздухе в малолюдных местах.

— Чем занимаешься в свободное время?
— Всем понемногу. Дочитываю книгу, подтягиваю английский язык. Смотрим с девушкой сериалы и играем в приставку. В общем не отчаиваюсь и стараюсь проводить время с максимальной пользой.

Карантин — не время унывать! Уделите время себе, прочтите хорошую книгу, пересмотрите любимые фильмы, проведите время с близкими и родными людьми. Берегите свое здоровье, мойте руки, носите маски, избегайте людных мест, не подвергайте себя и других опасности! А главное, думайте позитивно и берегите друг друга.

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Источник — ФК Черноморец

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