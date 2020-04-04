КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто в Барселоне получит №10 после Месси?

Омар Момани показал историю игрового номера в каталонском клубе

  • 04.04.2020 18:02
  • 848 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто в Барселоне получит №10 после Месси?
© ФК Барселона. Лионель Месси

Известный карикатурист Омар Момани в своей новой работе рассказал историю игрового номера 10 в каталонской «Барселоне», под которым сейчас выступает 32-летний аргентинский форвард Лионель Месси.

«История №10 в «Барселоне». Кто получит его после Лионеля Месси?», — прокомментировал свою работу Момани.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    KhanSingh
      KhanSingh, 04.04.2020 18:27
    -2
    Неймар ! или есть какие то сомнения ?
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