КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто в Барселоне получит №10 после Месси?

Известный карикатурист Омар Момани в своей новой работе рассказал историю игрового номера 10 в каталонской «Барселоне», под которым сейчас выступает 32-летний аргентинский форвард Лионель Месси.

«История №10 в «Барселоне». Кто получит его после Лионеля Месси?», — прокомментировал свою работу Момани.