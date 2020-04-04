КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто в Барселоне получит №10 после Месси?

Известный карикатурист Омар Момани в своей новой работе рассказал историю игрового номера 10 в каталонской «Барселоне», под которым сейчас выступает 32-летний аргентинский форвард Лионель Месси.
«История №10 в «Барселоне». Кто получит его после Лионеля Месси?», — прокомментировал свою работу Момани.
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