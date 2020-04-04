Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка около 300 тысяч

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зимой «Карпаты» продали в «Десну» хавбека Алексея Гуцуляка за 300 тысяч евро, что помогло клубу пережить зиму.

«У меня есть информация, что около 300 тысяч евро. И процент с последующей продажи. На эти деньги «Карпаты» жили в последнее время», - сказал Цыганык.

Зимой еще до пандемии коронавируса «Карпаты» из-за сложной финансовой ситуации были вынуждены отпускать ведущих игроков.