Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук сказал, что в Бельгии не хотят играть без фанов»

Журналист Игорь Цыганык после общения с украинским форвардом «Гента» Романом Яремчуком рассказал, что в Бельгии решили досрочно закончить сезон, чтобы не играть без болельщиков.

«С Яремчуком все нормально уже. Если бы были тренировки, то он бы уже занимался в общей группе. Что касается решения Бельгии закончить чемпионат, то Роман говорит, что там не хотят играть без зрителей. Даже если летом вернутся чемпионаты, то без зрителей. Может сложиться ситуация, когда фанов не будет на трибунах, а только ТВ-трансляции».

«В Бельгии не хотят без зрителей. И потому они приняли такое решение», - сказал Цыганык.

Ранее УЕФА пригрозил Бельгии, что такое решение может привести к исключению из еврокубков следующего сезона.