Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук сказал, что в Бельгии не хотят играть без фанов»

Главная причина в отсутствии болельщиков

  • 04.04.2020 12:13
  • 156 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук сказал, что в Бельгии не хотят играть без фанов»
© twitter.com/KAAGent

Журналист Игорь Цыганык после общения с украинским форвардом «Гента» Романом Яремчуком рассказал, что в Бельгии решили досрочно закончить сезон, чтобы не играть без болельщиков.

«С Яремчуком все нормально уже. Если бы были тренировки, то он бы уже занимался в общей группе. Что касается решения Бельгии закончить чемпионат, то Роман говорит, что там не хотят играть без зрителей. Даже если летом вернутся чемпионаты, то без зрителей. Может сложиться ситуация, когда фанов не будет на трибунах, а только ТВ-трансляции».

«В Бельгии не хотят без зрителей. И потому они приняли такое решение», - сказал Цыганык.

Ранее УЕФА пригрозил Бельгии, что такое решение может привести к исключению из еврокубков следующего сезона.

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Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.04.2020 12:31
    -1
    В Бельгії клуби не багаті,і на відміну від України стадіони там заповнені.І дохід від продажу квитків є суттевим поповненням клубних бюджетів.Тому їм фінансово не вигідно грати при пустих трибунах,самі видатки.Їм простіше просто припинити чей чемпіонат а на наступний сезон вже грати з глядачами.А клубам які грають в еврокубках(будуть догравати) цілком покриють видатки на матч гроші УЕФА.
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