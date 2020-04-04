Шесть клубов Серии A призывают не возобновлять сезон

Несмотря на позицию УЕФА, который после решения Бельгии завершить свой чемпионат, призвал остальные лиги не идти этим путем, некоторые клубы Серии A не хотят возобновлять сезон.

Сообщается, что шесть клубов не хотят доигрывать сезон при нынешней ситуации в стране. Это «Удинезе», СПАЛ, «Сампдория», «Брешиа», «Дженоа» и «Торино».

Они хотят закончить чемпионат в нынешнем виде и спокойно готовиться к следующему, имея достаточно времени, чтобы в стране успокоилась ситуация с пандемией. Любопытно, что «Брешиа» и СПАЛ при этом находятся в зоне вылета.

При этом ведущие клубы Италии нацелены завершить сезон, особенно с учетом позиции УЕФА.