НАЗАРИНА: «У меня есть год, чтобы обратить внимание тренеров сборной»

Хавбек «Карпат» оценил свои шансы на попадание в обойму Шевченко на Евро

  • 04.04.2020 08:55
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  • 1 комментарий
НАЗАРИНА: «У меня есть год, чтобы обратить внимание тренеров сборной»
© ФК Карпаты. Егор Назарина

Украинский легионер «Антверпена» Егор Назарина, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за «Карпаты», оценил свои шансы на попадание в обойму главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на чемпионат Европы.

«Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной. 

Перенос Евро? Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро и хотелось посмотреть на континентальном первенстве. 

У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы», - подытожил Назарина.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний полузащитник забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах Премьер-лиги.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 04.04.2020 09:29
    0
    Похвальное стремление
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 04.04.2020 09:29
    0
    Похвальное стремление
    Ссылка
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