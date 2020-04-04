НАЗАРИНА: «У меня есть год, чтобы обратить внимание тренеров сборной»

Украинский легионер «Антверпена» Егор Назарина, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за «Карпаты», оценил свои шансы на попадание в обойму главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на чемпионат Европы.
«Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной.
Перенос Евро? Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро и хотелось посмотреть на континентальном первенстве.
У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы», - подытожил Назарина.
Отметим, что в этом сезоне 22-летний полузащитник забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах Премьер-лиги.
Источник — Футбол 1/2/3
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