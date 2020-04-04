Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ – 2:0. Видео голов и обзор матча

3 апреля состоялся матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Динамо» Минск переиграло «Торпедо-БелАЗ» Жодино (2:0).
Оба гола были забиты в первом тайме: Климович, 21, Бручич, 43.
Смотрите видео голов и обзор матча: «Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ» Жодино – 2:0.
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Источник — YouTube
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