ВИДЕО. Кто сможет повторить? 10 упражнений на работу с мячом от Цыганкова

Футбольная школа «Динамо» проводит обучение в режиме онлайн из-за карантина

  • 04.04.2020 00:25
  • 603 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кто сможет повторить? 10 упражнений на работу с мячом от Цыганкова
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского проводит обучение в режиме онлайн из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Занятия координируют директор Александр Ищенко, а также тренеры Сергей Беженар, Юрий Дмитрулин и Евгений Ястребинский.

Чтобы мотивировать детей тренироваться во время вынужденной паузы, а также немного развлечься и повеселиться, полузащитник первой команды «Динамо» Виктор Цыганков записал видео, предложив им 10 упражнений на технику. Он рекомендует ребятам поддерживать себя в форме и спрашивает, кто сможет повторить его приемы работы с мячом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.04.2020 00:33
    +1
    😆 Концовка порадовала
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.04.2020 00:33
    +1
    😆 Концовка порадовала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности