ВИДЕО. Кто сможет повторить? 10 упражнений на работу с мячом от Цыганкова

ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского проводит обучение в режиме онлайн из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Занятия координируют директор Александр Ищенко, а также тренеры Сергей Беженар, Юрий Дмитрулин и Евгений Ястребинский.

Чтобы мотивировать детей тренироваться во время вынужденной паузы, а также немного развлечься и повеселиться, полузащитник первой команды «Динамо» Виктор Цыганков записал видео, предложив им 10 упражнений на технику. Он рекомендует ребятам поддерживать себя в форме и спрашивает, кто сможет повторить его приемы работы с мячом.