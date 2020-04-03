Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в УПЛ»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец заявил о том, что клуб нацелен на выход в УПЛ:
«Из-за финансовой составляющей не все нынешние участники Премьер-лиги смогут продолжить свои выступления в УПЛ, ведь надвигается финансовый кризис, поэтому думаю, что не все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе.
Мы хотим выйти в Премьер-лигу, но непонятны пока ближайшие перспективы, ведь в УПЛ уже более высокий уровень, в том числе и финансовая составляющая. Очень хочется, чтобы вокруг «Миная» объединились больше инвесторов - я даже готов всячески способствовать их привлечению».
Сейчас «Минай» идет пятым в турнирной таблице Первой лиги с 2-очковым отставанием от лидера.
Источник — Новости Ужгорода
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