Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в УПЛ»

Спортивный директор «Миная» - об амбициях клуба

  • 03.04.2020 23:26
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в УПЛ»
© dynamo.kiev.ua. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец заявил о том, что клуб нацелен на выход в УПЛ:

«Из-за финансовой составляющей не все нынешние участники Премьер-лиги смогут продолжить свои выступления в УПЛ, ведь надвигается финансовый кризис, поэтому думаю, что не все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе.

Мы хотим выйти в Премьер-лигу, но непонятны пока ближайшие перспективы, ведь в УПЛ уже более высокий уровень, в том числе и финансовая составляющая. Очень хочется, чтобы вокруг «Миная» объединились больше инвесторов - я даже готов всячески способствовать их привлечению».

Сейчас «Минай» идет пятым в турнирной таблице Первой лиги с 2-очковым отставанием от лидера.

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Источник — Новости Ужгорода

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