Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай хочет выйти в УПЛ»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец заявил о том, что клуб нацелен на выход в УПЛ:

«Из-за финансовой составляющей не все нынешние участники Премьер-лиги смогут продолжить свои выступления в УПЛ, ведь надвигается финансовый кризис, поэтому думаю, что не все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе.

Мы хотим выйти в Премьер-лигу, но непонятны пока ближайшие перспективы, ведь в УПЛ уже более высокий уровень, в том числе и финансовая составляющая. Очень хочется, чтобы вокруг «Миная» объединились больше инвесторов - я даже готов всячески способствовать их привлечению».

Сейчас «Минай» идет пятым в турнирной таблице Первой лиги с 2-очковым отставанием от лидера.