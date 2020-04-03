СУРКИС: Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала как проституток

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз выступил с критикой в адрес руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ):

«Возможно, у нас есть клубы, которым нужна помощь. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.

Мы должны вести диалог с ними, а от них ничего не слышно. Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала нас, как проституток.

Дайте нам футболистов, они будут играть, а мы себе будем медали вешать. А потом скажем, что мы им премиальные дали – 10% из того, что выделяет УЕФА».