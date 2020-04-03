СУРКИС: Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала как проституток

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз выступил с критикой в адрес руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ):
«Возможно, у нас есть клубы, которым нужна помощь. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.
Мы должны вести диалог с ними, а от них ничего не слышно. Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала нас, как проституток.
Дайте нам футболистов, они будут играть, а мы себе будем медали вешать. А потом скажем, что мы им премиальные дали – 10% из того, что выделяет УЕФА».
Источник — Циганик LIVE
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С каких это пор нужно ставить знак равенства между шубной помойкой и лично Сурком??
Ипать - "МНЕ она не нужна" Так тебе далпайопу никто и не предлагает
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