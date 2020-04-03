СУРКИС: Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала как проституток

Президент «Динамо» раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола

  • 03.04.2020 20:13
  • 695 просмотров
  • 2 комментария
СУРКИС: Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала как проституток
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз выступил с критикой в адрес руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ):

«Возможно, у нас есть клубы, которым нужна помощь. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, кому нужна помощь.

Мы должны вести диалог с ними, а от них ничего не слышно. Надо, чтобы УАФ думала о клубах, а не использовала нас, как проституток.

Дайте нам футболистов, они будут играть, а мы себе будем медали вешать. А потом скажем, что мы им премиальные дали – 10% из того, что выделяет УЕФА».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.04.2020 21:16
    -1
    «Возможно, у нас есть клубы, которым нужна помощь. ...МНЕ она не нужна....».
    С каких это пор нужно ставить знак равенства между шубной помойкой и лично Сурком??
    Ипать - "МНЕ она не нужна" Так тебе далпайопу никто и не предлагает
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 20:22
    +1
    Для продонецкого фэфэу существует только один клуб.....
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 20:22
    +1
    Для продонецкого фэфэу существует только один клуб.....
    Ссылка
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