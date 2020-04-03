«Вы просто дерьмо!». Это'О возмутило предложение французских врачей

В эфире одного из французских телеканалов заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже профессор Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт заявили, что вакцина от туберкулеза может помочь при лечении коронавируса.

При этом ученые предложили испытать такой метод лечения на жителях Африки. Такое предложение возмутило легендарного камерунского форварда Самуэля Это'О:

«Вы просто дерьмо! Африка – не площадка для ваших игр!», - написал Это'О в Инстаграме.

Свою карьеру легендарный форвард завершил в сентябре прошлого года.