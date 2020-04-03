«Вы просто дерьмо!». Это'О возмутило предложение французских врачей

Легендарному форварду Самуэлю Это'О очень не понравились предлагаемые методы лечения коронавируса

  • 03.04.2020 19:13
  • 795 просмотров
  • 0 комментариев
«Вы просто дерьмо!». Это'О возмутило предложение французских врачей
© instagram.com/setoo9

В эфире одного из французских телеканалов заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже профессор Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт заявили, что вакцина от туберкулеза может помочь при лечении коронавируса.

При этом ученые предложили испытать такой метод лечения на жителях Африки. Такое предложение возмутило легендарного камерунского форварда Самуэля Это'О:

«Вы просто дерьмо! Африка – не площадка для ваших игр!», - написал Это'О в Инстаграме.

Свою карьеру легендарный форвард завершил в сентябре прошлого года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности