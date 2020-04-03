БАТЭ - Рух Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Лидер местного футбола попробует добыть первые очки

  • 03.04.2020 23:16
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БАТЭ - Рух Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© fcbate.by

Старт нового сезона чемпионата Беларуси, который без преувеличения привлек к себе внимание болельщиков по всей Европе, получился сложным для БАТЭ.

Главный гранд нынешнего футбола Беларуси в двух первых турах потерпел два поражения, и это худшее начало чемпионата в истории клуба. Сперва БАТЭ уступил Энергетику-БГУ, а затем проиграл «Славии». Впрочем, в команде уверены, что ситуацию вскоре удастся переломить, а следующим соперником будет брестский «Рух».

Команда в первых двух турах набрала три очка за счет победы над «Динамо» Минск. Несмотря на слабый старт сезона, БАТЭ остается фаворитом противостояния, тем более игра пройдет на поле 15-кратного чемпиона Беларуси.

Большинство экспертов и букмекеров уверены, что с этой игре БАТЭ начнет выходить из кризиса.

Матч можно будет посмотреть в Украине. Телеканал Спорт1 в субботу покажет игру, старт в 17:30.

4 апреля, суббота

 БАТЭ – «Рух» Брест
Борисов. Старт в 17:30
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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