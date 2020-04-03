Старт нового сезона чемпионата Беларуси, который без преувеличения привлек к себе внимание болельщиков по всей Европе, получился сложным для БАТЭ.

Главный гранд нынешнего футбола Беларуси в двух первых турах потерпел два поражения, и это худшее начало чемпионата в истории клуба. Сперва БАТЭ уступил Энергетику-БГУ, а затем проиграл «Славии». Впрочем, в команде уверены, что ситуацию вскоре удастся переломить, а следующим соперником будет брестский «Рух».

Команда в первых двух турах набрала три очка за счет победы над «Динамо» Минск. Несмотря на слабый старт сезона, БАТЭ остается фаворитом противостояния, тем более игра пройдет на поле 15-кратного чемпиона Беларуси.

Большинство экспертов и букмекеров уверены, что с этой игре БАТЭ начнет выходить из кризиса.

Матч можно будет посмотреть в Украине. Телеканал Спорт1 в субботу покажет игру, старт в 17:30.

4 апреля, суббота