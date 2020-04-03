Дарио СРНА: «Не жалею, что не перешел в Барселону»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что в бытность карьеры игрока у него был шанс оказаться в «Барселоне», но тогда он предпочел остаться в Украине.

«Принимал решение сердцем. Я не мог бросить «Шахтер». Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни «Шахтера» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей».

«Не жалею, что не ушел в «Барселону». Я остался в «Шахтере», потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все», - сказал Срна.