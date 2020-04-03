Дарио СРНА: «Не жалею, что не перешел в Барселону»

Хорват доволен, что на тот момент остался в «Шахтере»

  • 03.04.2020 18:45
  • 944 просмотра
  • 12 комментариев
Дарио СРНА: «Не жалею, что не перешел в Барселону»
© twitter.com/fcshakhtar

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что в бытность карьеры игрока у него был шанс оказаться в «Барселоне», но тогда он предпочел остаться в Украине.

«Принимал решение сердцем. Я не мог бросить «Шахтер». Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни «Шахтера» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей».

«Не жалею, что не ушел в «Барселону». Я остался в «Шахтере», потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все», - сказал Срна.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 19:57
    0
    Сырна: " Я не жалею, что употреблял допинг"
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.04.2020 19:52
    +1
    згадай Чигру
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 19:50
    -2
    grifon, 03.04.2020 19:40
    Да не заграв ти би за неї
    Откуда знаешь, патлатый!?
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 03.04.2020 19:44
    +2
    Я тоже не жалею, что не переехал на ПМЖ на Мальдивы
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.04.2020 19:40
    0
    Да не заграв ти би за неї
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 03.04.2020 19:19
    -2
    Alex_Romanov, 03.04.2020 18:58
    В Барсе он бы на лавке сидел, а так закончил как легенда Шахтёра, ну точнее мог бы закончить красиво, если бы не допинг.
    Ну не факт.Как человек он гнилой,но как игрок вполне мог бы заиграть за Барсу.Другое дело что это всё лирика о любви к Шахтёру и Донбассу,..здёшь одним словом.Его не подписали из-за возроста,ему уже глубоко за 30ть было на тот момент,если не ошибаюсь.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 03.04.2020 18:58
    +1
    В Барсе он бы на лавке сидел, а так закончил как легенда Шахтёра, ну точнее мог бы закончить красиво, если бы не допинг.
    Ссылка
    jimmi
    online
      jimmi, 03.04.2020 18:53
    +9
    Шо ты несёшь, болезный?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 18:52
    -11
    Zport., 03.04.2020 18:47
    Барселона хоть знала, что хотела купить этого наркомана?
    Ордловец, спроси у Ракитича
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:51
    +5
    kromolovski92, 03.04.2020 18:48
    А был ли мальчик
    Очередной фейк донецкой пропаганды. ГеббельсТВ отрабатывает ахметовские рубли
    Ссылка
    kromolovski92
      kromolovski92, 03.04.2020 18:48
    +8
    А был ли мальчик
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:47
    +9
    Барселона хоть знала, что хотела купить этого наркомана?
    Ссылка
    jimmi
    online
      jimmi, 03.04.2020 18:53
    +9
    Шо ты несёшь, болезный?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:47
    +9
    Барселона хоть знала, что хотела купить этого наркомана?
    Ссылка
    kromolovski92
      kromolovski92, 03.04.2020 18:48
    +8
    А был ли мальчик
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:51
    +5
    kromolovski92, 03.04.2020 18:48
    А был ли мальчик
    Очередной фейк донецкой пропаганды. ГеббельсТВ отрабатывает ахметовские рубли
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 03.04.2020 19:44
    +2
    Я тоже не жалею, что не переехал на ПМЖ на Мальдивы
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.04.2020 19:52
    +1
    згадай Чигру
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 03.04.2020 18:58
    +1
    В Барсе он бы на лавке сидел, а так закончил как легенда Шахтёра, ну точнее мог бы закончить красиво, если бы не допинг.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 19:57
    0
    Сырна: " Я не жалею, что употреблял допинг"
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.04.2020 19:40
    0
    Да не заграв ти би за неї
    Ссылка
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