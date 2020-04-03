УЕФА просит чемпионаты не торопиться идти по пути Бельгии

В УЕФА остались недовольны тем, что Бельгия в четверг приняла решение закончить свой сезон и не ждать возможности его доиграть, как это делает остальные лиги Европы.

Сообщается, что УЕФА направил европейским лигам письмо с просьбой не торопиться с решением досрочно заканчивать сезоны.

«Европейский футбол способен справиться с этой угрозой и показать свое единство. Нам хочется, чтобы все спортивные результаты были решены на футбольном поле».

«Нужно ждать последней реальной возможности закончить наши сезоны и попробовать совместно восстановиться после этого кризиса», - приводит Reuters заявление УЕФА.

При этом уже вчера топ-клубы Нидерландов высказали желание последовать примеру Бельгии.