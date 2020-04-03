Коронавирус: Испания впервые опередила Италию

По информации Министерства здравоохранения Испании, количество заболевших коронавирусом в этой стране достигло 117,7 тысяч людей.
Испания впервые вырвалась в лидеры в Европе, опередив Италию, где 115 тысяч зараженных. За вчера в Испании диагностировали 7,5 тысяч заболевших коронавирусом.
Общее число смертей от коронавируса в Испании достигло 11 тысяч.
При этом в Италии диагностируют стабилизацию количества заболевших и ожидают, что страна вот-вот пройдет пик заболевания.
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Источник — As.com
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