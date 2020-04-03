Коронавирус: Испания впервые опередила Италию

Испания выходит в лидеры печального рейтинга

  • 03.04.2020 17:31
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Коронавирус: Испания впервые опередила Италию
© AS

По информации Министерства здравоохранения Испании, количество заболевших коронавирусом в этой стране достигло 117,7 тысяч людей.

Испания впервые вырвалась в лидеры в Европе, опередив Италию, где 115 тысяч зараженных. За вчера в Испании диагностировали 7,5 тысяч заболевших коронавирусом.

Общее число смертей от коронавируса в Испании достигло 11 тысяч.

При этом в Италии диагностируют стабилизацию количества заболевших и ожидают, что страна вот-вот пройдет пик заболевания.

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Источник — As.com

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