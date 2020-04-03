Луиш КАШТРУ: «Сезон нужно доиграть, даже в июле или августе»

Наставник «Шахтера» еще рассчитывает закончить сезон

  • 03.04.2020 16:53
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Луиш КАШТРУ: «Сезон нужно доиграть, даже в июле или августе»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру верит, что нынешний сезон, как еврокубковый, такие и национальные, нужно доиграть, пусть даже это затянется до августа.

«Верю, что сезон нужно доиграть. Нельзя начинать новый, пока не закончили этот. Я говорю не только о еврокубках, но и про национальные чемпионаты. Не знаю, будет ли это с болельщиками или какими-то сертификатами, что игроки не больны коронавирусом, но нельзя перечеркивать то, что было сделано футболистами до этого».

«Как только появится возможность - нужно доиграть сезон, пусть даже в июле или августе», - считает Каштру.

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Источник — Футбол 1/2/3

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