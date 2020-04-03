СМИ: УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии

В Украине есть желание закончить чемпионат

  • 03.04.2020 16:33
  • 524 просмотра
  • 10 комментариев
СМИ: УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии
© upl.ua

По информации SportArena, УПЛ после вчерашнего решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую возможность и хочет закончить чемпионат.

В УПЛ считают, что перенос дедлайна УЕФА для завершения всех сезонов на июль поможет чемпионату закончить все матчи и все-таки организовать полноценный сезон.

УПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса после 23-го тура. Каждой команде осталось сыграть по 9 матчей в чемпионате, а у Динамо, Миная, Ворсклы и Мариуполя еще есть матчи Кубка Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 18:18
    0
    Zport., 03.04.2020 18:16
    Какое отношение Динамо имеет к временно оккупированными территориям?
    дмнамо никакое... а что!?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 18:16
    -1
    AK_228, 03.04.2020 18:01
    Ну потерпит динамо год без ЛЕ, не волнуйся ордловчанин
    Какое отношение Динамо имеет к временно оккупированными территориям?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 18:01
    -1
    Zport., 03.04.2020 17:29
    Какие кабинеты? УЕФА не допустит к еврокубкам клубы из тех стран, которые не доиграют чемпионаты
    Ну потерпит динамо год без ЛЕ, не волнуйся ордловчанин
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 17:56
    -1
    jekаfunny, 03.04.2020 17:16
    УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
    УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
    В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
    «Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
    УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
    Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
    Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
    ——————————-
    Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
    Жаль бельгийские клубы, но это их решение
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 17:29
    0
    Vadim-77, 03.04.2020 17:27
    А кто ж против ? Все только ЗА доиграть. Другой вопрос, что если доиграть не получится, Суркисы попытаются решать вопросы в кабинетах, при помощи голосований и включения всех возможных ресурсов и связей...
    Какие кабинеты? УЕФА не допустит к еврокубкам клубы из тех стран, которые не доиграют чемпионаты
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 03.04.2020 17:27
    -1
    А кто ж против ? Все только ЗА доиграть. Другой вопрос, что если доиграть не получится, Суркисы попытаются решать вопросы в кабинетах, при помощи голосований и включения всех возможных ресурсов и связей...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 03.04.2020 17:18
    -1
    rosti79, 03.04.2020 16:42
    common_sense, 03.04.2020 16:46
    Еще "мнения" господа?
    УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат
    В СМИ появилась важная информация о письме, подписанном УЕФА, Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских лиг и отправленном всем их членам.
    Футбольные организации в письме намекают на нежелательность досрочного прекращения национальных чемпионатов и возможные санкции, которые будут применены к клубам, которые не доиграют нынешний сезон.
    - Мы уверены, что футбол сможет возобновиться в ближайшие месяцы, при условиях, которые будут продиктованы местными властями. Считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным.
    Рабочие группы УЕФА сосредоточены над сценариями, охватывающими июль и август, включая возможное возобновление турниров УЕФА после завершения национальных чемпионатов.
    Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется по спортивным результатам, достигнутым после окончания полноценного национального чемпионата, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.
    Оценивать право клубов на участие в еврокубках сезона-2020/21 – прерогатива УЕФА. Мы знаем, как сильно вы разделяете с нами главные ценности нашего с вами спорта и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии по защите неприкосновенности этих соревнований.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.04.2020 17:16
    0
    УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
    УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
    В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
    «Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
    УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
    Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
    Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
    ——————————-
    Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 16:46
    -3
    ты шо, конечно низзя. это будет эпический провал.
    придумают серебрянный матч на стадионе динамо с баксом и без вар
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 03.04.2020 16:42
    0
    Я за.
    Спорт.юа слабо сделать голосование?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 18:18
    0
    Zport., 03.04.2020 18:16
    Какое отношение Динамо имеет к временно оккупированными территориям?
    дмнамо никакое... а что!?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 17:29
    0
    Vadim-77, 03.04.2020 17:27
    А кто ж против ? Все только ЗА доиграть. Другой вопрос, что если доиграть не получится, Суркисы попытаются решать вопросы в кабинетах, при помощи голосований и включения всех возможных ресурсов и связей...
    Какие кабинеты? УЕФА не допустит к еврокубкам клубы из тех стран, которые не доиграют чемпионаты
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.04.2020 17:16
    0
    УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
    УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
    В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
    «Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
    УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
    Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
    Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
    ——————————-
    Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 03.04.2020 16:42
    0
    Я за.
    Спорт.юа слабо сделать голосование?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности