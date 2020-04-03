СМИ: УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии

По информации SportArena, УПЛ после вчерашнего решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую возможность и хочет закончить чемпионат.
В УПЛ считают, что перенос дедлайна УЕФА для завершения всех сезонов на июль поможет чемпионату закончить все матчи и все-таки организовать полноценный сезон.
УПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса после 23-го тура. Каждой команде осталось сыграть по 9 матчей в чемпионате, а у Динамо, Миная, Ворсклы и Мариуполя еще есть матчи Кубка Украины.
Источник — Sportarena
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УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
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Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
common_sense, 03.04.2020 16:46
Еще "мнения" господа?
УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат
В СМИ появилась важная информация о письме, подписанном УЕФА, Ассоциацией европейских клубов и Ассоциацией европейских лиг и отправленном всем их членам.
Футбольные организации в письме намекают на нежелательность досрочного прекращения национальных чемпионатов и возможные санкции, которые будут применены к клубам, которые не доиграют нынешний сезон.
- Мы уверены, что футбол сможет возобновиться в ближайшие месяцы, при условиях, которые будут продиктованы местными властями. Считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным.
Рабочие группы УЕФА сосредоточены над сценариями, охватывающими июль и август, включая возможное возобновление турниров УЕФА после завершения национальных чемпионатов.
Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется по спортивным результатам, достигнутым после окончания полноценного национального чемпионата, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.
Оценивать право клубов на участие в еврокубках сезона-2020/21 – прерогатива УЕФА. Мы знаем, как сильно вы разделяете с нами главные ценности нашего с вами спорта и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии по защите неприкосновенности этих соревнований.
УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
——————————-
Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
придумают серебрянный матч на стадионе динамо с баксом и без вар
Спорт.юа слабо сделать голосование?
УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон.
«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.
Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
——————————-
Там как бы УЕФА пока что мягко намекает , что напёрсточные мутки не будут приветствоваться .
Спорт.юа слабо сделать голосование?
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