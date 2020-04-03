СМИ: УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии

По информации SportArena, УПЛ после вчерашнего решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую возможность и хочет закончить чемпионат.

В УПЛ считают, что перенос дедлайна УЕФА для завершения всех сезонов на июль поможет чемпионату закончить все матчи и все-таки организовать полноценный сезон.

УПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса после 23-го тура. Каждой команде осталось сыграть по 9 матчей в чемпионате, а у Динамо, Миная, Ворсклы и Мариуполя еще есть матчи Кубка Украины.