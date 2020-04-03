Белорусский журналист - федерации: Что вы «схавались у бульбу»?

Журналисты призывают остановить чемпионат Беларуси

  • 03.04.2020 15:53
  • 691 просмотр
  • 1 комментарий
Белорусский журналист - федерации: Что вы «схавались у бульбу»?
© dinamo-minsk.by

Далеко не все в Беларуси довольны тем, что местный футбольный чемпионат продолжается по плану, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Белорусский журналист Борис Тасман выступил с критикой Федерации футбола страны.

«В ситуации, когда в Беларуси растет число жертв и инфицированных коронавирусом, продолжение чемпионата страны по футболу выглядит как минимум безответственным и дремуче пещерным. Излишне напоминать, что в Европе приостановлены все футбольные турниры – от континентальных до национальных, даже юбилейный чемпионат континента и Олимпийские игры перенесены на год. Для руководства АБФФ по-прежнему ничего не происходит»?

«Обращаюсь к руководству АБФФ, чтобы узнать ваше мнение по названному поводу. Вы чувствуете свою ответственность перед сотнями футболистов, десятками тысяч болельщиков и просто перед согражданами? Понимаете ли что матчи чемпионата способствуют распространению смертельно опасной инфекции»?

«Игорь Ковалевич, главный тренер «Немана», единственный, кто четко и ясно, по-мужски, заявил свою позицию. Он и на футбольном поле был настоящим мужиком. А вы что «схавались у бульбу»? Для чего вас избрали? Какие вопросы вы решаете? Что для вас важнее жизни и здоровья белорусов? Деньги за контракты, полученные от телеканалов 11 стран за трансляции нашего чемпионата»?

«Мы, журналисты, болельщики, и все, кто хоть как-то причастен к футболу, ждем вашего ответа. В этом случае вам не удастся отмолчаться, ибо сейчас молчание – деятельно», – сказал Тасман.

Ранее в Беларуси приостановили юношеский и молодежный чемпионаты, однако основное первенство продолжается по графику.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 03.04.2020 16:20
    -3
    Жаль если остановят
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