У Скрипника остаются хорошие шансы возглавить Динамо

А вернется ли Ярмоленко?

  • 03.04.2020 15:13
  • 1178 просмотров
  • 1 комментарий
У Скрипника остаются хорошие шансы возглавить Динамо
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Будущее Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме» остается неопределенным. С одной стороны, сам футболист всегда говорит, что его в команде все устраивает, с другой, травмы выбили Андрея из состава, а набрать форму и конкурировать на уровне АПЛ непросто. Поэтому британская пресса время от времени сообщает о слухах, что клуб подумывает выставить Ярмоленко на трансфер. Но «Вест Хэм» летом 2018 года заплатил за Андрея 21 миллион евро и не хочет отпускать его за сумму намного меньше этой. Впрочем, в связи с остановкой всех чемпионатов из-за коронавируса трансферные цены могут сильно упасть.

Напомним, действующее соглашение украинского полузащитника с «Вест Хэмом» заканчивается в 2022 году и клуб имеет опцию на его продление еще на сезон. И то что срок контракта понемногу истекает также влияет на стоимость игрока.

Одним из вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко остается возвращение в «Динамо». Футболист уже заявил, что не исключает такого варианта. Также такое развитие рассматривает и компания Favbet, которая предложила болельщикам сделать ставку на то, окажется ли Ярмоленко в «Динамо» до конца года. Коэффициент немаленький – 3,5, но такой исход вполне реален.

Так же, как и то, что в этом году главным тренером «Динамо» станет Виктор Скрипник. Даже несмотря на то, что президент клуба Игорь Суркис уже опроверг эту информацию. Но кэф на то, что Скрипник возглавит киевлян всего – 1,85. Это позволяет говорить о том, что команду в этом году, скорее всего, ждет рокировка на тренерском мостике.

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.04.2020 16:48
    0
    Шансы есть всегда. Другое дело, что президенту шлимазлу губастенькому нормальный тренер не нужен
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.04.2020 16:48
    0
    Шансы есть всегда. Другое дело, что президенту шлимазлу губастенькому нормальный тренер не нужен
    Ссылка
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