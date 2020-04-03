У Скрипника остаются хорошие шансы возглавить Динамо

Будущее Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме» остается неопределенным. С одной стороны, сам футболист всегда говорит, что его в команде все устраивает, с другой, травмы выбили Андрея из состава, а набрать форму и конкурировать на уровне АПЛ непросто. Поэтому британская пресса время от времени сообщает о слухах, что клуб подумывает выставить Ярмоленко на трансфер. Но «Вест Хэм» летом 2018 года заплатил за Андрея 21 миллион евро и не хочет отпускать его за сумму намного меньше этой. Впрочем, в связи с остановкой всех чемпионатов из-за коронавируса трансферные цены могут сильно упасть.

Напомним, действующее соглашение украинского полузащитника с «Вест Хэмом» заканчивается в 2022 году и клуб имеет опцию на его продление еще на сезон. И то что срок контракта понемногу истекает также влияет на стоимость игрока.

Одним из вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко остается возвращение в «Динамо». Футболист уже заявил, что не исключает такого варианта. Также такое развитие рассматривает и компания Favbet, которая предложила болельщикам сделать ставку на то, окажется ли Ярмоленко в «Динамо» до конца года. Коэффициент немаленький – 3,5, но такой исход вполне реален.

Так же, как и то, что в этом году главным тренером «Динамо» станет Виктор Скрипник. Даже несмотря на то, что президент клуба Игорь Суркис уже опроверг эту информацию. Но кэф на то, что Скрипник возглавит киевлян всего – 1,85. Это позволяет говорить о том, что команду в этом году, скорее всего, ждет рокировка на тренерском мостике.