Валерий БОНДАРЬ: «Даже без болельщиков, но сезон хорошо бы закончить»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о режиме тренировок, а также надежде все же возобновить чемпионат.

«Каждые 2 дня с тренером по физподготовке проводятся такие видеозанятия. Сейчас я нахожусь в Харькове, занимаюсь дома. Есть рядом лес, там можно бегать. На выходных была видеоконференция, с нами общался главный тренер. Каштру рассказал о ближайших планах, сказал находиться дома».

«По поводу чемпионата мне сложно сказать конкретно. Видим, что происходит в мире и Украине, вирус все сильнее. Хорошо бы продолжить чемпионат, и даже, как сказал тренер, пусть без болельщиков, но мы бы завершили сезон», - считает Бондарь.