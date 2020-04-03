Барселона хочет приобрести хавбека Наполи

23-летний хавбек «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов «Барселоны». Наставник каталонцев видит Руиса альтернативой возрастным Ивану Ракитичу и Артуру Видалю, которые летом могут покинуть клуб.

Фабиан Руис, ставший лучшим игроком молодежного Евро U-21 в 2019 году, в сезоне 2017/18 выступал под руководством Сетьена в «Бетисе».

Ранее сообщалось об интересе к Руису со стороны мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне Руис сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.