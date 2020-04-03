Барселона хочет приобрести хавбека Наполи

Кике Сетьен заинтересован в Фабиане Руисе

  • 03.04.2020 14:20
  • 165 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона хочет приобрести хавбека Наполи
© ФК Наполи. Фабиан Руис

23-летний хавбек «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов «Барселоны». Наставник каталонцев видит Руиса альтернативой возрастным Ивану Ракитичу и Артуру Видалю, которые летом могут покинуть клуб.

Фабиан Руис, ставший лучшим игроком молодежного Евро U-21 в 2019 году, в сезоне 2017/18 выступал под руководством Сетьена в «Бетисе».

Ранее сообщалось об интересе к Руису со стороны мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне Руис сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности