ФОТО. Мудрик похвастался стильной защитной маской

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик похвастался стильной защитной маской.
«Корона? Хорошо, поехали», — прокомментировал Мудрик свое фото в Instagram.
В текущем сезоне Мудрик не провел ни одного матча за первую команду «Шахтера».
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Источник — Instagram
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