Леонид БУРЯК: «Спорткомитет СССР забирал 80% моей зарплаты»

Бывший футболист «Динамо» и сборной СССР рассказал о своих выступлениях за финские клубы

  • 03.04.2020 13:10
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  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Спорткомитет СССР забирал 80% моей зарплаты»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

66-летний экс-игрок «Динамо» и сборной СССР Леонид Буряк рассказал о финском этапе своей карьеры.

- В 1988 году вы перешли в финский клуб КПТ-85 – не самый известный в широких футбольных кругах, да и Википедия путается с этим вашим этапом в жизни, не сообщая, сколько вы играли за КПТ-85. Проясните ситуацию?
- Сейчас эта команда выступает в высшей лиге Финляндии. КПТ-85 – клуб из маленького городка на севере Финляндии со стадионом на 4-5 тысяч зрителей, который тогда опекали финские коммунисты. Иначе я бы в те времена за рубеж не уехал… Играл в чемпионате Финляндии, а зарплату получал в Спорткомитете СССР, который забирал до 80 процентов заработанных денег. Но я никогда не жаловался, ведь уехать за границу тогда уже было большим успехом. Мы с одноклубниками собирались в день матча, разминались, потом была игра. Это был прекрасный период! Кстати, Олег Блохин уехал играть в Австрию по той же схеме – по компартийной линии. В те годы решали не мы – нас вызывали в Госкомспорт, и мы ставили подпись под документами.

- В следующей вашей финской команде, «Ван Па», были те же условия?
- Это клуб из Хельсинки, который также был связан с местной газетой финских коммунистов и также имел свою маленькую арену. Однако жили мы не в столице Финляндии, а за городом, в большом доме на 4-5 комнат, в котором была еще и сауна, и в целом – комфортные условия. В этой команде я не только играл, но и помогал главному тренеру, давал свои советы. Это было начало моего тренерского пути.

Буряк выступал в Финляндии с 1988-го по 1990-й годы.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 13:23
    +1
    батрачить за копейки и сейчас многие согласны. лишь бы "за рубежом".
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 13:23
    +1
    батрачить за копейки и сейчас многие согласны. лишь бы "за рубежом".
    Ссылка
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