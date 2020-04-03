Леонид БУРЯК: «Спорткомитет СССР забирал 80% моей зарплаты»

66-летний экс-игрок «Динамо» и сборной СССР Леонид Буряк рассказал о финском этапе своей карьеры.

- В 1988 году вы перешли в финский клуб КПТ-85 – не самый известный в широких футбольных кругах, да и Википедия путается с этим вашим этапом в жизни, не сообщая, сколько вы играли за КПТ-85. Проясните ситуацию?

- Сейчас эта команда выступает в высшей лиге Финляндии. КПТ-85 – клуб из маленького городка на севере Финляндии со стадионом на 4-5 тысяч зрителей, который тогда опекали финские коммунисты. Иначе я бы в те времена за рубеж не уехал… Играл в чемпионате Финляндии, а зарплату получал в Спорткомитете СССР, который забирал до 80 процентов заработанных денег. Но я никогда не жаловался, ведь уехать за границу тогда уже было большим успехом. Мы с одноклубниками собирались в день матча, разминались, потом была игра. Это был прекрасный период! Кстати, Олег Блохин уехал играть в Австрию по той же схеме – по компартийной линии. В те годы решали не мы – нас вызывали в Госкомспорт, и мы ставили подпись под документами.

- В следующей вашей финской команде, «Ван Па», были те же условия?

- Это клуб из Хельсинки, который также был связан с местной газетой финских коммунистов и также имел свою маленькую арену. Однако жили мы не в столице Финляндии, а за городом, в большом доме на 4-5 комнат, в котором была еще и сауна, и в целом – комфортные условия. В этой команде я не только играл, но и помогал главному тренеру, давал свои советы. Это было начало моего тренерского пути.

Буряк выступал в Финляндии с 1988-го по 1990-й годы.