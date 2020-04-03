КАРИКАТУРА ДНЯ. Как выглядит мир Н'Голо Канте

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 29-летним полузащитником лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н’Голо Канте.
«Это мир Н’Голо Канте. Мы просто в нем живем», — прокомментировал свою работу Момани.
В текущем сезоне Канте провел за «Челси» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча.
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