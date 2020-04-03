Витебск – болельщикам: «Решайте сами, приходить на стадион или нет»

В клубе сосредоточили внимание на мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса

  • 03.04.2020 11:15
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Витебск – болельщикам: «Решайте сами, приходить на стадион или нет»

Футбольный клуб «Витебск», который выступает в чемпионате Беларуси, обратился к своим болельщикам накануне матча 3-го тура первенства.

Напомним, что Беларусская лига - единственная в Европе, которая не ушла на паузу в связи с пандемией коронавируса.

5 апреля «Витебск» на своем поле сыграет с ФК «Смолевичи».

Уважаемые болельщики! Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующей информацией:

  1. Всегда помните о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдайте меры предотвращения распространения инфекций.
  2. Пришедших на матчи просим размещаться на трибунах в шахматном порядке, на расстоянии друг от друга.
  3. По возможности старайтесь свести к минимуму контакты не только на футбольных матчах, но и во время пути от дома до стадиона и обратно, а также в других местах массового скопления людей.
  4. Зрителям в возрасте старше 65-ти лет, а также людям с ослабленным иммунитетом, признаками респираторных заболеваний не рекомендуется посещение мест массового скопления людей.
  5. Точки общепита на ближайшем матче работать не будут.
  6. Приходить на футбольный матч или не приходить, выбор остается за Вами.

Спасибо за внимание! Крепкого всем здоровья. Берегите себя и близких!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗Уважаемые болельщики! Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующей информацией: 1) Всегда помните о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдайте меры предотвращения распространения инфекций. 2) Пришедших на матчи просим размещаться на трибунах в шахматном порядке, на расстоянии друг от друга. 3) По возможности старайтесь свести к минимуму контакты не только на футбольных матчах, но и во время пути от дома до стадиона и обратно, а также в других местах массового скопления людей. 4) Зрителям в возрасте старше 65-ти лет, а также людям с ослабленным иммунитетом, признаками респираторных заболеваний не рекомендуется посещение мест массового скопления людей. 5) Точки общепита на ближайшем матче работать не будут. 6) Приходить на футбольный матч или не приходить, выбор остается за Вами. Спасибо за внимание! Крепкого всем здоровья. Берегите себя и близких!

Публикация от fc.vitebsk.by (@fc.vitebsk.by)

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Источник — Sport.ua

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