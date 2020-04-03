ВИДЕО. Додо вспомнил, как забивал Динамо Загреб

Футболист «Шахтера» отличился в поединке группового этапа Лиги чемпионов

  • 03.04.2020 09:34
  • 239 просмотров
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ВИДЕО. Додо вспомнил, как забивал Динамо Загреб
© Instagram. Додо

21-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо вспомнил свой гол в ворота загребского «Динамо» в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся минувшей осенью (2:2).

На 75-й минуте встречи Додо сделал счет 2:2, который стал окончательным в матче.

В текущем сезоне Додо провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TBT golzinho 😂

Публикация от D98⚡️ (@dodo98___)

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Источник — Instagram

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