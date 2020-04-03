ВИДЕО. Додо вспомнил, как забивал Динамо Загреб

21-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо вспомнил свой гол в ворота загребского «Динамо» в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся минувшей осенью (2:2).

На 75-й минуте встречи Додо сделал счет 2:2, который стал окончательным в матче.

В текущем сезоне Додо провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.