ВИДЕО. Футболиста Сент-Этьена тренирует кот

23-летний вингер «Сент-Этьена» Франк Онора во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, занимается под руководством личного тренера. Им выступает его… кот.

«Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке», — написал французский клуб в своем твиттере, комментируя видео занятия футболиста.

В текущем сезоне Онора провел за «Сент-Этьен» 19 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.