ВИДЕО. Футболиста Сент-Этьена тренирует кот

Франк Онора на время карантина обзавелся личным наставником

  • 03.04.2020 09:22
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ВИДЕО. Футболиста Сент-Этьена тренирует кот
© France Football. Франк Онора

23-летний вингер «Сент-Этьена» Франк Онора во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, занимается под руководством личного тренера. Им выступает его… кот.

«Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке», — написал французский клуб в своем твиттере, комментируя видео занятия футболиста.

В текущем сезоне Онора провел за «Сент-Этьен» 19 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.

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Источник — ФК Сент-Этьен

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