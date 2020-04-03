ВИДЕО. Футболиста Сент-Этьена тренирует кот

23-летний вингер «Сент-Этьена» Франк Онора во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, занимается под руководством личного тренера. Им выступает его… кот.
«Франк Онора может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке», — написал французский клуб в своем твиттере, комментируя видео занятия футболиста.
В текущем сезоне Онора провел за «Сент-Этьен» 19 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.
😻 @Honorat_Franck peut compter sur le soutien d'un préparateur physique un peu spécial (mais fainéant).— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2020
📱 https://t.co/I13QjFHGOg pic.twitter.com/nHTsWSrK3v
Источник — ФК Сент-Этьен
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