Сергей ЗЕНЕВ: «Мы не сливали Кононова»

Бывший футболист «Карпат» рассказал об уходе главного тренера из клуба

  • 02.04.2020 23:54
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Сергей ЗЕНЕВ: «Мы не сливали Кононова»
© FootBoom. Сергей Зенев

30-летний экс-форвард «Карпат» Сергей Зенев рассказал об уходе главного тренера львовян Олега Кононова.

«Но потом что-то случилось — Кононов решил уйти. Мы его не сливали, не было такого. Наоборот — поддерживали, очень хотели, чтобы остался. Ходили, уговаривали. Но Кононов принял решение, сказал, что больше не может. И не раскрыл, в чем конкретно причина и почему нужно уйти. Просто ушел и все.

После его ухода мы каждый день задавали себе вопрос: «Почему нет результата?». Долго искали ответ, пытались, меняли, игроки и тренеры приходили, уходили. На трансфер вот выставляли. Было понятно, что Дыминский показывал — пытается что-то сделать. Мол, соберитесь уже наконец-то. Его можно понять. Но лучше не стало — так и продолжалось.

Ничего так и не вернулось туда, где было. Никто не нашел ответ — ни мы, ни сам Дыминский. Тренерам всегда нужно время, результат быстро не делается. У того же Кононова тоже не сразу пошло. Нужен был, как минимум, год. Но в «Карпатах» никто не задерживался дольше года — в лучшем случае полгода», — отметил Зенев.

Олег Кононов возглавлял Карпаты с 2008-го по 2011-й годы.

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Источник — Трибуна

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