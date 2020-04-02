ВИДЕО. Зинченко не смог выйти в финал турнира по FIFA 20

В полуфинале украинский игрок «Манчестер Сити» проиграл форварду «Вулверхэмптона» Диогу Жоте

  • 02.04.2020 23:41
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Зинченко не смог выйти в финал турнира по FIFA 20
© Twitter. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сумел выйти в финал международного турнира по футбольному симулятору FIFA 20.

В полуфинале Зинченко в трех матчах уступил 23-летнему бомбардиру «Вулверхэмптона» Диогу Жоте: 3:3, 0:4, 2:4.

Турнир по FIFA 20, в котором принимают участие известные футболисты, проводится во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности