ВИДЕО. Зинченко не смог выйти в финал турнира по FIFA 20

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сумел выйти в финал международного турнира по футбольному симулятору FIFA 20.
В полуфинале Зинченко в трех матчах уступил 23-летнему бомбардиру «Вулверхэмптона» Диогу Жоте: 3:3, 0:4, 2:4.
Турнир по FIFA 20, в котором принимают участие известные футболисты, проводится во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник — YouTube
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