Сергей ЗЕНЕВ: «В Луганске повсюду стояли блок-посты»

Бывший футболист «Карпат» рассказал, почему ушел из львовского клуба

  • 02.04.2020 22:28
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Сергей ЗЕНЕВ: «В Луганске повсюду стояли блок-посты»
© ФК Карпаты Львов. Сергей Зенев

30-летний экс-форвард «Карпат» Сергей Зенев, который сейчас защищает цвета «Шахтера» из Караганды, рассказал, почему решил уйти из львовского клуба.

«Я понимал, что уже нужно уходить. Шесть лет — большой этап. Потом еще эта военная ситуация пошла. У меня была семья, не хотелось рисковать. Хотелось попробовать что-то другое. Появился вариант с Англией, попробовал себя там. Хотел понять — могу ли я играть еще где-то, кроме «Карпат» и Украины. Это вызов для себя. Первые годы в «Карпатах» — да, вызов, трудности. Но потом все-таки началась зона комфорта.

Помню, поехали на автобусе в Симферополь, а оттуда в Луганск. Там уже блок-посты стояли повсюду, военные. В центре Луганска набросана куча покрышек, все оцеплено. Тогда реально почувствовал, что происходит что-то нехорошее и глобальное. Поймешь только тогда, когда сам увидишь. Мы не боялись находиться в Украине, но не знали — что же будет дальше?

С удовольствием вернулся бы во Львов, поездил по местам, где жил. Огромный период времени, шесть лет, большой этап. Очень не хватает того времени, той команды, тех людей и болельщиков. Болельщики же по-сумасшедшему нас поддерживали. Больше нигде не сталкивался с тем, чтобы так болели за команду, как во Львове. Очень громко. Они жили футболом и командой. Этого мне не хватает больше всего», — сказал Зенев.

Зенев выступал за «Карпаты» с 2008-го по 2014-й годы, перейдя затем в английский «Блэкпул».

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Источник — Трибуна

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