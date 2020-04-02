Карпаты выступают за ужесточение лимита на легионеров

Это позволит молодым игрокам развиваться

  • 02.04.2020 22:45
  • 314 просмотров
  • 0 комментариев
Карпаты выступают за ужесточение лимита на легионеров
© fckarpaty.com

Исполнительный директор «Карпат» Ростистав Ящищин считает, что УПЛ стоит рассмотреть возможность ужесточения лимита на легионеров, так как зарплатные ведомости все равно сокращаются.

Сейчас в составе команды на поле не должно быть больше 7 легионеров.

«На встрече клубов УПЛ я бы предложил пересмотреть вопрос легионеров. Учитывая тенденция уменьшения зарплатных ведомостей, есть смысл ввести правило своих воспитанников и сделать лимит на легионеров более жестким».

«Хотя понимаю, что гранды могут быть недовольны, а также молодые клубы, которые пока не могут выпускать большое количество молодых игроков», - сказал Ящишин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности