Карпаты выступают за ужесточение лимита на легионеров

Исполнительный директор «Карпат» Ростистав Ящищин считает, что УПЛ стоит рассмотреть возможность ужесточения лимита на легионеров, так как зарплатные ведомости все равно сокращаются.

Сейчас в составе команды на поле не должно быть больше 7 легионеров.

«На встрече клубов УПЛ я бы предложил пересмотреть вопрос легионеров. Учитывая тенденция уменьшения зарплатных ведомостей, есть смысл ввести правило своих воспитанников и сделать лимит на легионеров более жестким».

«Хотя понимаю, что гранды могут быть недовольны, а также молодые клубы, которые пока не могут выпускать большое количество молодых игроков», - сказал Ящишин.