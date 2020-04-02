Карпаты выступают за ужесточение лимита на легионеров

Исполнительный директор «Карпат» Ростистав Ящищин считает, что УПЛ стоит рассмотреть возможность ужесточения лимита на легионеров, так как зарплатные ведомости все равно сокращаются.
Сейчас в составе команды на поле не должно быть больше 7 легионеров.
«На встрече клубов УПЛ я бы предложил пересмотреть вопрос легионеров. Учитывая тенденция уменьшения зарплатных ведомостей, есть смысл ввести правило своих воспитанников и сделать лимит на легионеров более жестким».
«Хотя понимаю, что гранды могут быть недовольны, а также молодые клубы, которые пока не могут выпускать большое количество молодых игроков», - сказал Ящишин.
Источник — Футбол 1/2/3
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