Руководство московского «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40% на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.
Решение принято с учетом анализа текущего финансового положения клуба, рекомендаций ФИФА и РФС, а также сообщения о том, что сезон не возобновится ранее 31-го мая.
Сокращение зарплат футболистам позволит «Динамо» нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым работникам. Первая реакция со стороны игроков оказалась конструктивной.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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