Московское Динамо хочет снизить игрокам зарплату на 40%

Российский клуб намерен сохранить рабочие места рядовым работникам

  • 02.04.2020 22:04
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Московское Динамо хочет снизить игрокам зарплату на 40%
© ФК Динамо Москва

Руководство московского «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40% на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.

Решение принято с учетом анализа текущего финансового положения клуба, рекомендаций ФИФА и РФС, а также сообщения о том, что сезон не возобновится ранее 31-го мая.

Сокращение зарплат футболистам позволит «Динамо» нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым работникам. Первая реакция со стороны игроков оказалась конструктивной.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

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