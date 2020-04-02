Руководство московского «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40% на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.

Решение принято с учетом анализа текущего финансового положения клуба, рекомендаций ФИФА и РФС, а также сообщения о том, что сезон не возобновится ранее 31-го мая.

Сокращение зарплат футболистам позволит «Динамо» нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым работникам. Первая реакция со стороны игроков оказалась конструктивной.