УАФ: «Футбол важен, но никто не будет рисковать здоровьем людей»

УАФ не будет ставить жизнь людей под угрозу

  • 02.04.2020 21:53
  • 170 просмотров
  • 1 комментарий
УАФ: «Футбол важен, но никто не будет рисковать здоровьем людей»
© ffu.ua

Секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий убежден, что и УЕФА, и УАФ полностью осознают угрозу коронавируса, поэтому без нормализации ситуации спорт не вернется.

«УЕФА имеет полное понимание серьезности ситуации. Футбол, конечно, важен, особенно для УАФ, но никто не будет приносить в жертву и рисковать жизнью и здоровьем людей», - сказал Записоцкий.

Ранее сообщалось, что УАФ надеется доиграть нынешний сезон, а матчи без болельщиков могут возобновиться в мае-июне.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.04.2020 21:55
    0
    "никто не будет рисковать здоровьем людей"
    -
    та ладно, где-где а в Украине нашей "элите" тупо нас-рать на здоровье людей
    -
    тоже мне благодеятели
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.04.2020 21:55
    0
    "никто не будет рисковать здоровьем людей"
    -
    та ладно, где-где а в Украине нашей "элите" тупо нас-рать на здоровье людей
    -
    тоже мне благодеятели
    Ссылка
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