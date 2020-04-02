УАФ: «Футбол важен, но никто не будет рисковать здоровьем людей»

Секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий убежден, что и УЕФА, и УАФ полностью осознают угрозу коронавируса, поэтому без нормализации ситуации спорт не вернется.
«УЕФА имеет полное понимание серьезности ситуации. Футбол, конечно, важен, особенно для УАФ, но никто не будет приносить в жертву и рисковать жизнью и здоровьем людей», - сказал Записоцкий.
Ранее сообщалось, что УАФ надеется доиграть нынешний сезон, а матчи без болельщиков могут возобновиться в мае-июне.
Источник — Футбол 1/2/3
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та ладно, где-где а в Украине нашей "элите" тупо нас-рать на здоровье людей
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тоже мне благодеятели
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та ладно, где-где а в Украине нашей "элите" тупо нас-рать на здоровье людей
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тоже мне благодеятели
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