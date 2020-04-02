УАФ: «Футбол важен, но никто не будет рисковать здоровьем людей»

Секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий убежден, что и УЕФА, и УАФ полностью осознают угрозу коронавируса, поэтому без нормализации ситуации спорт не вернется.

«УЕФА имеет полное понимание серьезности ситуации. Футбол, конечно, важен, особенно для УАФ, но никто не будет приносить в жертву и рисковать жизнью и здоровьем людей», - сказал Записоцкий.

Ранее сообщалось, что УАФ надеется доиграть нынешний сезон, а матчи без болельщиков могут возобновиться в мае-июне.