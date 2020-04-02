Карлос ТЕВЕС: «Футболисты могут год сидеть без зарплаты. Нам намного легче»

Экс-форвард «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес, который сейчас выступает в Аргентине за «Боку Хуниорс», уверен, что футболисты ведущих чемпионатов достаточно легко пройдут нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса.

«Футболисты могут спокойно прожить, не получая зарплату от шести месяцев и до года. Спортсмены обычно вообще не показатель в данном случае».

«Мы не из тех, кому нужно с самого утра и до вечера быть на работе, чтобы прокормить своих детей. Так что в том числе футболисты должны по возможности оказывать помощь тем, кто нуждается».

«Мне легко из дома рассуждать по поводу этой ситуации, так как знаю, что моя семья обеспечена. А есть люди, которым нужно идти на работу, но из-за пандемии они не могут выходить из дома и зарабатывать деньги», - сказал Тевес.