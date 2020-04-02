Стал известен размер бюджета Динамо

Бюджет киевского клуба составляет $30-40 миллионов в год

  • 02.04.2020 21:15
  • 2650 просмотров
  • 11 комментариев
Стал известен размер бюджета Динамо
© ФК Динамо Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков назвал приблизительную сумму нынешнего бюджета киевского «Динамо».

«В принципе, есть команды, которые укладываются в полмиллиона или миллион долларов в год. Есть, конечно, и подороже.

$30-40 миллионов – думаю, таков нынешний бюджет «Динамо». Думаю, бюджет «Шахтера» повыше», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

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Источник — Динамомания

(10 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2020 22:06
    -2
    Бюджет хороший,но правильно пользоваться им не умеют,в дальнейшем скорее всего бюджет Динамо будет сокращаться и дальше
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    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.04.2020 22:03
    -2
    После того, как у Суркиса закончились УЕФАшные деньги в оффшоре, сначала ему пришлось "завязать" с казиношками, потом просто завязать... - УРА! Очевидно, кто-то подсказал Суркису, что клубу стоило бы заиметь СВОЙ бюджет, и мы теперь можем даже оценить результаты!
    Динамо идет к рынку семимильными шагами.
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    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 02.04.2020 21:39
    0
    А теперь все дружно заходим на Википедию, и видим там бюджет Динамо 30млн. Я тоже могу быть таким экспертом. Кстати, у Шахтера бюджет 50млн. Это если опять кто-то предсказывать будет. Википедия же умнее Суркиса и Ахметова
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 21:38
    +2
    zvalenok03, 02.04.2020 21:26
    Вообще-то сукис ещё лет 5-6 назад говорил о такой сумме, которую он выкладывал на содержание динамы.
    Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
    Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
    Вызывает сомнение , твоё умение правильно склонять слова
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 21:37
    +1
    Forever_young_13, 02.04.2020 21:22
    Бюджет ДК официально лямов 10-ть. Остальные лямов 20-ть - черная бухгалтерия офшорной компании на Британских Виргинских островах.
    И как ты можешь доказать свои слова ?
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.04.2020 21:37
    -3
    Zport., 02.04.2020 21:27
    Так пусть хозяин ордло опубликует бюджет своей команды. Тоже интересно увидеть.
    У ордло два хозяина - Пушилин и Плотницкий. Но они не содержат ни одну футбольную команду.
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 02.04.2020 21:29
    +1
    размышлизмы этого борова - это "стал известен"？
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 21:28
    +4
    Так стал известен или приблизительно на глаз Франкова?
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    Zport.
      Zport., 02.04.2020 21:27
    0
    Forever_young_13, 02.04.2020 21:22
    Бюджет ДК официально лямов 10-ть. Остальные лямов 20-ть - черная бухгалтерия офшорной компании на Британских Виргинских островах.
    Так пусть хозяин ордло опубликует бюджет своей команды. Тоже интересно увидеть.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 02.04.2020 21:26
    -5
    Вообще-то сукис ещё лет 5-6 назад говорил о такой сумме, которую он выкладывал на содержание динамы.
    Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
    Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.04.2020 21:22
    -7
    Бюджет ДК официально лямов 10-ть. Остальные лямов 20-ть - черная бухгалтерия офшорной компании на Британских Виргинских островах.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 21:28
    +4
    Так стал известен или приблизительно на глаз Франкова?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 21:38
    +2
    zvalenok03, 02.04.2020 21:26
    Вообще-то сукис ещё лет 5-6 назад говорил о такой сумме, которую он выкладывал на содержание динамы.
    Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
    Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
    Вызывает сомнение , твоё умение правильно склонять слова
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 21:37
    +1
    Forever_young_13, 02.04.2020 21:22
    Бюджет ДК официально лямов 10-ть. Остальные лямов 20-ть - черная бухгалтерия офшорной компании на Британских Виргинских островах.
    И как ты можешь доказать свои слова ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 02.04.2020 21:29
    +1
    размышлизмы этого борова - это "стал известен"？
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 02.04.2020 21:39
    0
    А теперь все дружно заходим на Википедию, и видим там бюджет Динамо 30млн. Я тоже могу быть таким экспертом. Кстати, у Шахтера бюджет 50млн. Это если опять кто-то предсказывать будет. Википедия же умнее Суркиса и Ахметова
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 02.04.2020 21:27
    0
    Forever_young_13, 02.04.2020 21:22
    Бюджет ДК официально лямов 10-ть. Остальные лямов 20-ть - черная бухгалтерия офшорной компании на Британских Виргинских островах.
    Так пусть хозяин ордло опубликует бюджет своей команды. Тоже интересно увидеть.
    Ссылка
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