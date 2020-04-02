Стал известен размер бюджета Динамо

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков назвал приблизительную сумму нынешнего бюджета киевского «Динамо».
«В принципе, есть команды, которые укладываются в полмиллиона или миллион долларов в год. Есть, конечно, и подороже.
$30-40 миллионов – думаю, таков нынешний бюджет «Динамо». Думаю, бюджет «Шахтера» повыше», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.
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Источник — Динамомания
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Динамо идет к рынку семимильными шагами.
Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
Вот только тогда дела у него (а именно доходы) были лучше. Сейчас с финансами стало напряжнее.
Поэтому такие цифры вызывают сомнения.
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