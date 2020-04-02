Стал известен размер бюджета Динамо

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков назвал приблизительную сумму нынешнего бюджета киевского «Динамо».

«В принципе, есть команды, которые укладываются в полмиллиона или миллион долларов в год. Есть, конечно, и подороже.

$30-40 миллионов – думаю, таков нынешний бюджет «Динамо». Думаю, бюджет «Шахтера» повыше», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.