УЕФА недоволен решением Бельгии досрочно закончить чемпионат

В четверг в Бельгии приняли решение завершить чемпионат и не ждать возможности его доиграть, а чемпионский титул получил «Брюгге», который уверенно лидировал в таблице.
Сообщается, что в УЕФА не слишком довольны таким решением, так как у организации была идея совместной борьбы с кризисом и одновременного завершения чемпионатов.
«У нас была идея гармоничного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу», - гласит заявление УЕФА.
Ожидается, что примеру Бельгии последуют другие чемпионаты среднего уровня, тогда как ведущие лиги, учитывая большие телевизионные контракты и высокие зарплаты игроков, будут делать все, чтобы закончить сезон.
Источник — Voetbal Nieuws
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