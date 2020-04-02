УЕФА недоволен решением Бельгии досрочно закончить чемпионат

Организация надеется, что другие лиги не пойдут по этому пути

  • 02.04.2020 21:13
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УЕФА недоволен решением Бельгии досрочно закончить чемпионат
© voetbalprimeur.be

В четверг в Бельгии приняли решение завершить чемпионат и не ждать возможности его доиграть, а чемпионский титул получил «Брюгге», который уверенно лидировал в таблице.

Сообщается, что в УЕФА не слишком довольны таким решением, так как у организации была идея совместной борьбы с кризисом и одновременного завершения чемпионатов.

«У нас была идея гармоничного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу», - гласит заявление УЕФА.

Ожидается, что примеру Бельгии последуют другие чемпионаты среднего уровня, тогда как ведущие лиги, учитывая большие телевизионные контракты и высокие зарплаты игроков, будут делать все, чтобы закончить сезон.

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Источник — Voetbal Nieuws

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