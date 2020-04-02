Артем ФРАНКОВ: «Нельзя положиться ни на одного вратаря Динамо»

Специалист считает, что пост №1 в киевском клубе — серьезная проблема

  • 02.04.2020 20:55
  • 1334 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Нельзя положиться ни на одного вратаря Динамо»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о голкиперах киевского «Динамо».

«На мой взгляд, Бущан свой великолепный шанс, который у него был во время группового турнира в Лиге Европы, упустил.

Каковы дальнейшие его перспективы? Я считаю, что пост №1 в «Динамо» — это достаточно серьезная проблема. Потому что ни на одного из голкиперов нельзя положиться на все 100%. В этом, думаю, болельщики «Динамо» меня поддержат.

Другое дело – назовите мне хоть одно звено в «Динамо», где царит полный порядок», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2020 21:43
    -1
    Ошибаются все вратари. Шовковский тоже ошибался. А Пятов ошибается регулярно.
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