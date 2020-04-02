Артем ФРАНКОВ: «Нельзя положиться ни на одного вратаря Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о голкиперах киевского «Динамо».

«На мой взгляд, Бущан свой великолепный шанс, который у него был во время группового турнира в Лиге Европы, упустил.

Каковы дальнейшие его перспективы? Я считаю, что пост №1 в «Динамо» — это достаточно серьезная проблема. Потому что ни на одного из голкиперов нельзя положиться на все 100%. В этом, думаю, болельщики «Динамо» меня поддержат.

Другое дело – назовите мне хоть одно звено в «Динамо», где царит полный порядок», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.