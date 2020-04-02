Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Как можно игнорировать страшную проблему? Умирают сотни»

Футболист «Олимпика» не понимает, почему чемпионат Беларуси до сих пор не приостановлен

  • 02.04.2020 20:37
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Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Как можно игнорировать страшную проблему? Умирают сотни»
© ФК Олимпик Донецк. Тарас Завийский

Полузащитник донецкого «Олимпика» Тарас Завийский поделился мнением о карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

- Тарас, расскажи, как проходит карантин у тебя?
- Как и все нормальные люди, большую часть времени провожу дома. Иногда выхожу на пробежки на свежий воздух, но лишь в местах, где нет людей. Выполняю комплекс упражнений, которые нам сбрасывает тренер по физподготовке. Стараюсь также работать с мячом, чтобы не отвыкнуть от него совсем. Хожу в магазин за продуктами, смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, учу английский - стандартные занятия во время карантина...

- Насколько строго ты соблюдаешь рекомендации Минздрава?
- Стараюсь максимально скрупулезно соблюдать все рекомендации МЗ. Я прекрасно понимаю, насколько серьезна проблема, и какие могут быть последствия. Если нужно выйти куда-то, то обязательно беру маску, перчатки и антисептик. Это три вещи, которые находятся при мне всегда.

- Как думаешь, чем будет отличаться мир до коронавируса и после?
- Сейчас предсказать что-то очень сложно, ведь никто не знает, как долго это будет продолжаться. Очевидно, что коронавирус уже нанес большой удар по экономике и всем сферам деятельности. Что уже говорить о футболе, которого сейчас в принципе нет. Только чемпионат Беларуси продолжают играть, что, мягко говоря, выглядит странно. Как можно игнорировать такую страшную проблему? Чего они ждут? В мире ежедневно сотни людей умирают, а тысячи заражаются.

Сейчас стоит думать, прежде всего, о здоровье людей, о том, как человечеству поскорее побороть этот вирус.

В то же время я верю, что сложившаяся ситуация позволит людям вспомнить о многих важных вещах, о которых мы стали забывать. Даст возможность больше внимания уделить близким людям, родственникам.

Есть время переосмыслить свое отношение к здоровью и собственной жизни, времени. Надеюсь, мы станем умнее.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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