ФОТО. Зинченко о Владе Седан: «Когда у клуба закончились манекены»

Украинский игрок «Манчестер Сити» пошутил над своей невестой

  • 02.04.2020 19:45
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ФОТО. Зинченко о Владе Седан: «Когда у клуба закончились манекены»
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Седан

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко пошутил над своей невестой Владой Седан.

Влада устроила конкурс среди своих подписчиков, попросив придумать самую веселую подпись к ее фотографии.

«В честь 1-го апреля дарю футболку Зинченко. Ее получит тот, кто придумает самую веселую подпись к фото», — написала Влада в Instagram.

В конкурсе решил поучаствовать и сам Зинченко. «Когда у клуба закончились манекены», — прокомментировал Александр фото своей возлюбленной.

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Источник — Instagram

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