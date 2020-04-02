ФОТО. Зинченко о Владе Седан: «Когда у клуба закончились манекены»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко пошутил над своей невестой Владой Седан.
Влада устроила конкурс среди своих подписчиков, попросив придумать самую веселую подпись к ее фотографии.
«В честь 1-го апреля дарю футболку Зинченко. Ее получит тот, кто придумает самую веселую подпись к фото», — написала Влада в Instagram.
В конкурсе решил поучаствовать и сам Зинченко. «Когда у клуба закончились манекены», — прокомментировал Александр фото своей возлюбленной.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.