Сергей РЕБРОВ: «Сборной Украины платили премиальные в конвертах»

Экс-форвард «сине-желтых» рассказал о вояже украинской национальной команды в США в 1993-м году

  • 02.04.2020 19:27
  • 1186 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Сборной Украины платили премиальные в конвертах»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

45-летний бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, как украинская национальная команда выступала в США в 1993-м году.

«В октябре 93-го я второй раз попал в национальную сборную. По иронии судьбы, мы снова летели в… США. На этот раз на три контрольных матча. В федерации тогда не было особых средств, и команда, кажется, отправилась за океан за счет диаспоры. Может, я ошибаюсь, но там, в Америке, наши люди платили нам какие-то премиальные — от себя давали в конвертах небольшие суммы. Было это на банкетах, которые устраивали после каждого поединка. Играли, кстати, на полях для американского футбола — с соответствующей разметкой. Провели три матча: с США — 2:1, с Мексикой — 1:2, с США — 1:0. В первых двух играх я выходил на поле сразу после перерыва, а в третьей появился в основе. Считаю, мы тогда выступили неплохо. Во всяком случае, лично у меня после этого турне и после победы молодежки на турнире в Испании добавилось уверенности в своих силах. Я точно понял, что сборная Украины тоже может играть в хороший футбол. Все-таки и американцы, и мексиканцы смогли выйти из группы на чемпионате мира 1994 года…», — рассказал Ребров.

В активе Реброва 75 матчей за сборную Украины, где он забил 15 мячей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности