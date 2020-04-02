Сергей РЕБРОВ: «Сборной Украины платили премиальные в конвертах»

45-летний бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, как украинская национальная команда выступала в США в 1993-м году.

«В октябре 93-го я второй раз попал в национальную сборную. По иронии судьбы, мы снова летели в… США. На этот раз на три контрольных матча. В федерации тогда не было особых средств, и команда, кажется, отправилась за океан за счет диаспоры. Может, я ошибаюсь, но там, в Америке, наши люди платили нам какие-то премиальные — от себя давали в конвертах небольшие суммы. Было это на банкетах, которые устраивали после каждого поединка. Играли, кстати, на полях для американского футбола — с соответствующей разметкой. Провели три матча: с США — 2:1, с Мексикой — 1:2, с США — 1:0. В первых двух играх я выходил на поле сразу после перерыва, а в третьей появился в основе. Считаю, мы тогда выступили неплохо. Во всяком случае, лично у меня после этого турне и после победы молодежки на турнире в Испании добавилось уверенности в своих силах. Я точно понял, что сборная Украины тоже может играть в хороший футбол. Все-таки и американцы, и мексиканцы смогли выйти из группы на чемпионате мира 1994 года…», — рассказал Ребров.

В активе Реброва 75 матчей за сборную Украины, где он забил 15 мячей.