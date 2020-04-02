КАРИКАТУРА ДНЯ. Неймар — икона Бразилии

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 28-летнего нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
«Неймар, икона Бразилии. Что вы о нем думаете?», — прокомментировал карикатуру Момани.
В активе Неймара 102 матча за сборную Бразилии, где он забил 61 гол.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.