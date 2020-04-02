Где Месси и Роналду? CIES опубликовал рейтинг лучших футболистов

Футбольная обсерватория CIES опубликовала новый рейтинг лучших футболистов, которые играют в топ-5 национальных чемпионатов Европы.
Рейтинг составляют по показателям игроков и их эффективности на протяжении текущего сезона. Лучшими игроками за последние 3 месяца названы Джордан Хендерсон, Преснель Кимпембе и Тьяго Алькантара.
При этом лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только 27-ю строчку (рейтинг 86.9), а форвард «Барселоны» Лионель Месси поставлен лишь на 56-е место (83.4).
Топ-10 рейтинга лучших игроков от CIES:
- 1. Джордан Хендерсон (Ливерпуль) – 93.0
- 2–3. Преснель Кимпембе (ПСЖ) – 91.1
- 3–3. Тьяго Алькантара (Бавария) – 91.1
- 4. Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 90.7
- 5–7. Мусса Диаби (Байер) – 90.3
- 5–7. Марко Верратти (ПСЖ) – 90.3
- 5–7. Джером Боатенг (Бавария) – 90.3
- 8. Иосип Иличич (Аталанта) – 90.1
- 9. Лукаш Пищек (Боруссия Д) – 90.0
- 10–11. Анхель ди Мария (ПСЖ) – 89.9
- 10–11. Йозуа Киммих (Бавария) – 89.9
Источник — CIES
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