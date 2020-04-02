Где Месси и Роналду? CIES опубликовал рейтинг лучших футболистов

Лучшими игроками названы Хендерсон, Кимпембе и Алькантара

  • 02.04.2020 18:51
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Где Месси и Роналду? CIES опубликовал рейтинг лучших футболистов
© CIES

Футбольная обсерватория CIES опубликовала новый рейтинг лучших футболистов, которые играют в топ-5 национальных чемпионатов Европы.

Рейтинг составляют по показателям игроков и их эффективности на протяжении текущего сезона. Лучшими игроками за последние 3 месяца названы Джордан Хендерсон, Преснель Кимпембе и Тьяго Алькантара.

При этом лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только 27-ю строчку (рейтинг 86.9), а форвард «Барселоны» Лионель Месси поставлен лишь на 56-е место (83.4).

Топ-10 рейтинга лучших игроков от CIES:

  • 1. Джордан Хендерсон (Ливерпуль) – 93.0
  • 2–3. Преснель Кимпембе (ПСЖ) – 91.1
  • 3–3. Тьяго Алькантара (Бавария) – 91.1
  • 4. Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 90.7
  • 5–7. Мусса Диаби (Байер) – 90.3
  • 5–7. Марко Верратти (ПСЖ) – 90.3
  • 5–7. Джером Боатенг (Бавария) – 90.3
  • 8. Иосип Иличич (Аталанта) – 90.1
  • 9. Лукаш Пищек (Боруссия Д) – 90.0
  • 10–11. Анхель ди Мария (ПСЖ) – 89.9
  • 10–11. Йозуа Киммих (Бавария) – 89.9

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Источник — CIES

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