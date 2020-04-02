Где Месси и Роналду? CIES опубликовал рейтинг лучших футболистов

Футбольная обсерватория CIES опубликовала новый рейтинг лучших футболистов, которые играют в топ-5 национальных чемпионатов Европы.

Рейтинг составляют по показателям игроков и их эффективности на протяжении текущего сезона. Лучшими игроками за последние 3 месяца названы Джордан Хендерсон, Преснель Кимпембе и Тьяго Алькантара.

При этом лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду занял только 27-ю строчку (рейтинг 86.9), а форвард «Барселоны» Лионель Месси поставлен лишь на 56-е место (83.4).

Топ-10 рейтинга лучших игроков от CIES: