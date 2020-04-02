СТОЛЯРЧУК: «Можно доиграть украинский сезон в Турции»

Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук высказал свое мнение о возможности продления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса:

«Главный вопрос – как начать новый сезон, не доиграв этот? Кто будет выступать в еврокубках? Кто будет выступать в какой лиге? Во всех чемпионатах пройдено около 75-80% дистанции.

И со стороны спонсорства, и со стороны спортивного принципа нужно доиграть этот чемпионат. Остаётся вопрос – когда доиграть? Может, будет и хорошим вариантом доиграть в Турции.

Я вообще не исключаю, что следующий сезон будет вообще отменен или обрезан по минимуму. Доиграть этот сезон, сыграть как-то следующий и успеть до финальной части Евро-2021».