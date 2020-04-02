Спасал лисят. Под Одессой трагически погиб сотрудник Черноморца

31 марта трагически погиб сотрудник пресс-службы ФК «Черноморец» Александр Джигалюк.

Он родился 8 августа 1996 года. Был одним из создателей интернет-ресурса «Проект 43», а с 2018 года работал в пресс-службе ФК «Черноморец». Одесский клуб с глубокой скорбью выразил свои искренние соболезнования родным и близким Александра Джигалюка.

Трегедия случилась в селе Алтестово Одесской области 31 марта, когда Джигалюк вышел со своим товарищем погулять с собакой. Неожиданно собака побежала за лисой и запрыгнула в нору, где были лисята. Джигалюк и его товарищ решили отвести животных к волонтерам, после чего вернулись искать собаку и маму лисят.

В один из моментов деревянные балки и арка, которую установили для спасения животных, обрушилась, и мужчин привалило землей. Тела мужчин спасатели смогли достать из-под земли только утром 1 апреля.